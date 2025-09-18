Заведены два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор одного из мурманских портов подозревается в хищении 30 млн рублей. Возбуждены два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Мурманской области.

"Следственное управление УМВД России по Мурманской области возбудило два уголовных дела по материалам, представленным УФСБ и прокуратурой региона. Фигурант - бывший генеральный директор одного из мурманских морских портов, который подозревается в хищении 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в конце 2023 и начале 2024 года руководитель порта обманом оформил на одного из подчиненных два фиктивных займа. В результате порт лишился 30 млн рублей, которые были потрачены на покупку элитной недвижимости в Мурманской и Калининградской областях.

Уголовные дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи проводят проверку финансовой документации предприятия.

Как уточнили в прокуратуре Мурманской области, дело возбуждено в отношении экс-директора Мурманского морского рыбного порта (ММРП). В период с июня 2023 по март 2024 года генеральным директором ММРП был экс-директор Калининградского морского рыбного порта и бывший чиновник Росрыболовства Александр Громов. Предприятие возглавляет Андрей Бородин.