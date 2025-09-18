Инструкторам по туризму вынесли приговор после гибели девочки в Хибинах

Суд назначил фигурантам три года принудительных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил три года принудительных работ инструкторам по туризму, которые повели в поход группу несовершеннолетних в Мурманской области, где на несогласованном маршруте сошла лавина. Семерых детей достали из-под завалов, но одна девочка погибла, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"Оглашен приговор по уголовному делу о гибели ребенка в результате схода лавины в Мурманской области. <...> Суд назначил виновным наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому с заменой на основании ст. 53.1 УК РФ на принудительные работы на тот же срок с удержанием из заработной платы осужденных 10% в доход государства", - говорится в сообщении.

Работники ГБУДО "Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга" Сергей Смирнов и Юрий Голованов признаны виновными по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что в 2021 году фигуранты сопровождали в туристическом походе в Хибинах Мурманской области 13 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет. Согласованный маршрут проходил по безопасному пути. Однако обвиняемые, у которых были квалификации инструкторов детско-юношеского туризма, изменили маршрут и вывели несовершеннолетних в зону повышенной лавинной опасности - отрог горы Маннепахк Хибинского массива. При этом у группы не было необходимого лавинного снаряжения. 22 марта 2021 года там сошла лавина. Семерых детей вытащили из-под снежных завалов с различными травмами, одна несовершеннолетняя погибла. Остальные дети не пострадали.

В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что суд также взыскал с ГБУДО "ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга" в пользу погибшей девочки возмещение причиненного морального вреда на сумму 1,5 млн рублей.