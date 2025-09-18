Причиной стал человек на путях

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Движение поездов между станциями Московского метрополитена "Парк культуры" и "Сокольники" прервано из-за человека на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Сокольнической линии (1) нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Ранее на восточном участке данной ветки были увеличены интервалы из-за человека на путях.