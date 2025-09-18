В Архангельске должностные лица медвуза обвиняются в злоупотреблениях и взятке

По этому же делу обвиняется в мошенничестве директор коммерческой организации

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Должностные лица Северного государственного медицинского университета (СГМУ) обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и взятке, сообщили ТАСС в Ломоносовском районном суде Архангельска, где приступили к рассмотрению уголовного дела. По этому же делу обвиняется в мошенничестве директор коммерческой организации.

"По версии органов предварительного расследования, в конце 2023 года двое должностных лиц высшего учебного заведения: проректор по инфраструктурному развитию и комплексной безопасности Владимир Родыгин и его заместитель - начальник управления по строительству и эксплуатации Сергей Попков, используя свое служебное положение, последний за взятку в виде денег, имущества и услуг имущественного характера, без проведения конкурентных процедур заключили договоры в рамках реализации национального проекта "Образование" на общую сумму около 50 млн рублей с заинтересованными коммерческими организациями на ремонт двух зданий общежитий и одного учебного корпуса", - сказали в суде.

В установленные сроки ремонтные работы выполнены не были, для отдельных видов работ были использованы материалы ниже по качеству и стоимости, чем определено проектно-сметной документаций. Должностные лица работы приняли, они были оплачены в полном объеме.

Помимо этого, Попков обвиняется в том, что, действуя совместно с директорами коммерческих организаций, совершил мошенничество путем хищения необоснованно перечисленных по указанным договорам бюджетных денежных средств на общую сумму более 12 млн рублей. Он требовал взятку в 500 тыс. рублей, успел получить имущество и услуги имущественного характера в размере не менее 134 293 рублей.

Директор коммерческой организации Александр Федорченко обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием. В отношении одного из директоров коммерческой организации уголовное дело выделено в отдельное производство, дело рассматривается в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.