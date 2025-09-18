Губернатор региона также отметил, что враг пытался сорвать выборы и повлиять на них посредством фейковых вбросов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал терактом происшествие 14 сентября в Лужском районе, когда сошел с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами.

Утром 14 сентября сообщалось о сходе с рельсов тепловоза с порожними цистернами на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленобласти, в ЧП никто не пострадал. Также в этот день утром одиночный тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе, погиб машинист поезда.

"Ленинградская область как приграничный регион, регион, который имеет сегодня самую протяженную границу со странами НАТО - и сухопутную, и морскую, подвергся именно в дни голосования атаке беспилотных летательных аппаратов. Попытки были атаки Приморского порта, Усть-Лужского порта, завода "Киришинефтеоргсинтез". Кроме того, была совершена террористическая акция на одной из узловых станций в Лужском районе", - сказал Дрозденко на совместном заседании руководящих органов партии "Единая Россия" по итогам Единого дня голосования.

Он также отметил, что враг пытался сорвать выборы и повлиять на них посредством фейковых вбросов, но это не остановило жителей области. "Что важно, ленинградцы сплотились и проголосовали, как единая команда", - подчеркнул Дрозденко.

Как указала на брифинге 18 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления Владимира Зеленского о планах нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области являются признанием в том, что он участвует в планировании террористических нападений на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры России. Захарова добавила, что сейчас Зеленский произносит те же слова, которые произносили "заклейменные Западом международные террористы", которых требовали наказать, а сегодня сам Запад стал ассоциироваться с международным терроризмом, лицо которого - Зеленский.