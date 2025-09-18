В Воронеже суд над замкомандующего ЛенВО Муминджановым продолжится 23 сентября

Против Валерия Муминджанова заведено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере

ВОРОНЕЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Воронежский гарнизонный военный суд продолжит рассмотрение дела обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова 23 сентября. Об этом ТАСС сообщил адвокат Муминджанова Сергей Бородин.

"Перерыв до 23.09", - сообщил Бородин.

Накануне сообщалось, что директор компании "Альбатрос-36" - одной из фирм воронежского предпринимателя Олега Требунских - рассказал на суде, что бизнесмен велел выплатить вознаграждение генерал-майору Муминджанову при заключении контракта на стирку вещевого имущества военных.

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов был арестован в сентябре 2024 года, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. По данным следствия, он занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и, отвечая за вещевое обеспечение армии, способствовал заключению договоров в интересах оборонного ведомства с коммерческими организациями на поставку обмундирования. За оказание содействия в этом вопросе он получил взятку на сумму около 20 млн рублей.