Также задержанные похитили у потерпевшего 3 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции при содействии Росгвардии задержали четырех подозреваемых в разбойном нападении на жителя Челябинска и хищении у него 3 млн рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Уральского округа Росгвардии.

"Сотрудники ОМОН регионального управления Росгвардии оказали содействие коллегам из МВД при задержании четверых подозреваемых в разбойном нападении на жителя Челябинска. По данным следствия, преступление было совершенно на улице Аральской, где неизвестные избили мужчину 1979 года рождения битой и похитили 3 млн рублей. <…> Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанными оказались ранее судимые челябинцы в возрасте от 29 до 35 лет. Часть похищенных средств они успели потратить, оставшаяся сумма была изъята правоохранителями.