Арестованный экс-мэр Петрозаводска хочет заключить контракт и отправиться на СВО

Владимира Любарского обвиняют в получении взяток на сумму более чем 37 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Карелии по внутренней политике и экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский, которого обвиняют в получении взяток на сумму более чем 37 млн рублей, обращался в Минобороны для заключения контракта и ухода на СВО. Эту информацию ТАСС подтвердил его адвокат Александр Кукушкин.

"Действительно, 4 июля обращался Владимир Константинович (в Минобороны РФ - прим. ТАСС), тишина с тех пор. После этого я еще обратился с адвокатским запросом, потому что хотелось бы получить ответ. Пока тишина", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос об обращении Любарского в Минобороны по поводу заключения контракта для службы в рамках специальной военной операции.

В июне 2023 года Петросовет принял отставку главы карельской столицы Владимира Любарского по собственному желанию. Он отправился на СВО в качестве добровольца отряда "Ахмат". Временно исполняющей обязанности главы города стала Инна Колыхматова, занимавшая пост первого заместителя главы городской администрации с марта 2021 года. Позже ее избрали новым мэром.

В ноябре Любарский получил ранение в руку и был госпитализирован. В соцсетях он опубликовал видео, в котором рассказал о том, как прошли четыре месяца службы. Командир специального отряда "Ахмат" Апты Алаудинов поблагодарил экс-мэра за работу, его наградили орденом "Ахмат-спецназ".

Дело Любарского

По версии следствия, Любарский получил через посредника от представителей фирмы, оказывающей услуги питания организациям здравоохранения и социальной сферы республики, взятку на сумму более чем 37 млн рублей. Как считают следователи, за это он должен был помочь в решении различных вопросов, в том числе связанных с предоставлением компании необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении госконтрактов с учреждениями здравоохранения республики.

В январе стало известно, что экс-мэру вменяют в вину новый коррупционный эпизод. По версии следствия, с мая по декабрь 2020 года обвиняемый получил при посредничестве сотрудников государственного оздоровительного учреждения взятку от гендиректора строительной фирмы на сумму более 3 млн рублей. Вознаграждение должностному лицу предназначалось за предоставление необоснованных преференций коммерческой организации при заключении договоров и дополнительных соглашений на производство строительных работ.

В сентябре суд продлил срок содержания Любарского под стражей до 19 ноября.