Полиция проводит проверку

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Собаки в подмосковном поселке Растуново напали на 13-летнего ребенка и покусали его, полиция проводит проверку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о том, что на ребенка напали собаки. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что возле одного из частных домов, расположенных в поселке Растуново, 13-летний подросток прогуливался со своей собакой, в этот момент к нему подбежали две соседские собаки, которые его покусали", - сообщили в ведомстве.

В результате происшествия у ребенка диагностированы укушенные раны, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Пострадавший будет направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы, при получении результатов которой будет принято решение в установленном законом порядке.

Сотрудниками полиции в отношении владельца собак проводится проверка.