С подозреваемым проводятся следственные действия

ВОРОНЕЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после задержания подростка, имевшего при себе ножи и молоток и намеревавшегося совершить преступление в одной из школ Острогожского района Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который утром 17 сентября 2025 года, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района Воронежской области. Подросток был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Следователь решает вопрос о помещении его в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. "По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в пресс-службе.