По предварительным данным, его убил медведь

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Бурый медведь, возможно, убил человека в Вельском районе Архангельской области, проводится проверка, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"18 сентября 2025 года утром в лесном массиве недалеко от деревни Горы Вельского района обнаружено тело 70-летнего жителя города Вельска с рваными ранами по всему телу и частичным отсутствием отдельных мягких тканей. Предварительно установлено, что потерпевший 16 сентября 2025 года ушел в лес за ягодами и пропал. В ходе организованных поисков тело мужчины было обнаружено в лесу в 40 метрах от его автомобиля. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа недалеко от места происшествия обнаружила бурого медведя, который государственным охотничьим инспектором был обезврежен", - указано в сообщении.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.