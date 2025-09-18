В Польше перекрыли канал незаконной переброски украинских уклонистов

Его организаторы - двое машинистов украинской железной дороги, которые брали за содействие в пересечении границы $10 тыс.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Польские пограничники совместно с полицейскими перекрыли канал переброски через пункт пропуска в Медыке скрывающихся от мобилизации украинцев, его организаторы - двое машинистов украинской железной дороги - задержаны.

"Пограничники из поста в Медыке в сотрудничестве с полицейскими из воеводской комендатуры полиции в Жешуве ликвидировали канал переправки [украинцев]", - говорится в заявлении на сайте Бещадского отделения польской погранслужбы. "Организаторы незаконной деятельности - машинисты украинских железных дорог - прятали молодых мужчин в локомотивах международных поездов, курсирующих из Украины в Пшемышль", - уточняет ведомство. Машинисты брали за содействие в пересечении границы $10 тыс., утверждает погранслужба. Им предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы. Кроме того, были задержаны двое украинцев, которые пробрались в Польшу, используя этот способ.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. А мужчины стараются любыми способами откупиться или выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Они пытаются пересечь границу вплавь или через горы, кроме того, пограничники задерживали мужчин, которые маскировались под животных, надевали маскхалаты, а также пытались выехать под видом скорой помощи.