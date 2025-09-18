Срок заключения каждого - до 10 ноября 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Федора Краснова, Любовь Осипову и Елену Шутову, фигурантов по делу о подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федора Краснова, Любови Осиповой и Елены Шутовой, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30 - п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ", - говорится в сообщении.

Срок заключения каждого - до 10 ноября 2025 года.

9 сентября Осипова и Шутова получили муляж СВУ через "Яндекс. Доставку", после чего спрятали его на Волковском кладбище. 10 сентября Краснов забрал оставленный муляж, планируя совершить теракт. Ранее сообщалось, что СВУ был замаскирован под внешний аккумулятор для зарядки телефона. 11 сентября все трое были задержаны сотрудниками УФСБ России по г. СПб и ЛО.

На данный момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью дополнительной квалификации деяний подозреваемых по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ, по совокупности которых им грозит наказание до пожизненного лишения свободы.