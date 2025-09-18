Погибшими оказались 68-летний подполковник запаса Ицхак Харош и 20-летний сержант Оран Хершко

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Жертвами инцидента со стрельбой возле израильского контрольно-пропускного пункта "Алленби" у границы с Иорданией были военные. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Согласно ее заявлению, погибшими оказались 68-летний подполковник запаса Ицхак Харош, служивший в резервном подразделении израильской гражданской администрации на Западном берегу реки Иордан, и 20-летний сержант Оран Хершко, служивший в подразделении координации связи с иностранными силами.

Ранее армия Израиля сообщила об инциденте со стрельбой у израильского КПП "Алленби", расположенного возле одноименного моста через реку Иордан. Погранпереходом через этот мост пользуются главным образом палестинцы, живущие на Западном берегу Иордана, и иностранные туристы. В результате стрельбы двое израильтян получили огнестрельные ранения, прибывшие на место происшествия медики констатировали их смерть. Теперь армия обнародовала имена этих погибших.

Стрелявший был нейтрализован на месте происшествия. По данным военных, он прибыл с территории Иордании на грузовике с гуманитарной помощью и устроил стрельбу возле израильского КПП.