Пострадал один человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Нижнем Новгороде, в результате пострадал один из водителей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло на улице Космонавта Комарова в Нижнем Новгороде. <...> Пострадал водитель легкового автомобиля. С ним работают медики", - говорится в сообщении.

Специалисты МЧС прибыли на место ДТП и отключили автомобильный аккумулятор. Для избежания возгорания они также смыли разлившееся топливо с проезжей части. Обстоятельства случившегося устанавливаются.