Еще трое пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. В ДТП на трассе Егорлыкская - Сальск в Ростовской области погиб человек, еще трое, включая ребенка, пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Два автомобиля столкнулись в 18:00 мск на трассе Егорлыкская - Сальск Целинского района.

"В результате ДТП пассажир автомобиля Renault Logan скончалась на месте происшествия. Водители обоих транспортных средств, а также пассажир автомобиля Renault Logan 2018 года рождения получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По версии ГАИ, водитель Renault Logan зацепил обочину, из-за чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Almera.