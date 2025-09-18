Также заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Суд в Дагестане удовлетворил иск прокуратуры о предоставлении жилья сироте - участнику СВО, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства республики.

"В интересах заявителя в суд было направлено исковое заявление о возложении на администрацию муниципального образования "Хивский район" обязанности по предоставлению ему благоустроенного жилого помещения в установленном законодательством порядке. Хивским районным судом исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

По итогам прокурорской проверки нарушения жилищных прав жителя республики из числа детей-сирот, достигших возраста 23 лет и являющегося участником СВО, также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что заявитель с 2007 года состоит на учете для обеспечения жильем детей-сирот. В 2011 году муниципалитет в одностороннем порядке без участия сироты заключил договор социального найма жилого помещения, согласно которому администрация передает ему находящееся в муниципальной собственности жилое помещение. Как отметили в надзорном ведомстве, администрацией муниципального образования в уполномоченный орган был направлен отчет с заведомо ложными сведениями об обеспечении сироты жильем, хотя фактически жилье ему не предоставлено. Расследование уголовного дела и фактическое исполнение судебного решения контролирует Хивская межрайонная прокуратура.