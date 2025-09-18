На побережье объявили угрозу цунами

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Семь афтершоков магнитудами от 5 и больше зафиксировали после землетрясения магнитудой 7,4 на Камчатке. Такие данные приводит Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Изначально были зафиксированы два афтершока магнитудой 5,5 и 5,7 и два магнитудой 5,0. Позже специалисты зафиксировали еще три афтершока магнитудой 5,3, 5,2 и 5,5. Эпицентры стихии находились в 143 км, 238 км и 186 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаги залегали на глубине больше 37,2 км, 20,5 км и 25,4 км. Жители края ощутили толчки.

Также была объявлена угроза цунами на побережье Камчатки. Высота волны может достигать до 1,5 м. Людей просят не подходить близко к воде.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 7,7.

По поручению губернатора Камчатки Владимира Солодова работает пункт ночного пребывания для жителей, которые опасаются оставаться в своих домах после серии афтершоков. Он находится по адресу: город Петропавловск-Камчатский, Халактырское шоссе, 6/6.

В новость внесены изменения (00.01 мск, 00.08 мск) - добавлена информация об увеличении числа афтершоков.