Заседание назначили на 9 октября

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный оправдательный приговор бывшему управляющему отделением ВТБ в Ярославле Илье Гофтману и направил дело на новое рассмотрение. Ярославский областной суд повторно рассмотрит дело 9 октября, соответствующая информация опубликована на сайте суда.

В марте 2024 года Кировский районный суд признал Гофтмана виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и разглашении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, без согласия их владельца (ч. 2 ст. 183 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда 24 февраля отменила обвинительный приговор и оправдала Гофтмана. По данным пресс-службы суда, Гофтман был признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Прокурор и потерпевший подали жалобы на решение Ярославского областного суда. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное постановление и возвратил дело Гофтмана на новое рассмотрение в Ярославский областной суд.