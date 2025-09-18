ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Сильное землетрясение утром 19 сентября магнитудой 7,4 на Камчатке стало одним из уже около 2 тыс. афтершоков, зафиксированных на полуострове с 30 июля. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор края Владимир Солодов.

"Сегодня вся Камчатка проснулась в одно время, в 07:00 утра (22:00 мск). Случилось достаточно сильное землетрясение, сейчас еще оценивают специалисты точную магнитуду, но она будет от 7,4 до 7,8, в этом диапазоне. Это один из серии афтершоковых толчков, которые у нас с 30 июля постоянно продолжается, у нас порядка 2 тыс. толчков уже состоялось. И в этом смысле действительно толчок достаточно сильный", - сказал он.

По его словам, в настоящее время специалисты исследуют все социальные учреждения, разрушений и пострадавших нет. В тех зданиях, где уже были трещины, также жизни и здоровью жителей не существует.

"В то же время, он имеет и значительное психологическое влияние. Жители, которые боятся оставаться в своих квартирах, [мы] продолжаем сохранять такую возможность, переехать в ПВР (пункты временного размещения - прим. ТАСС), они не сворачиваются", - добавил губернатор.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 18 сентября мск). Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой шесть баллов, многие, несмотря на раннее утро, выбежали на улицы. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. По сообщению министра по ЧС в регионе Сергея Лебедева, в устья реки Налычево зашла волна около 30 см. Афтершоковый процесс после подземного толчка продолжается.