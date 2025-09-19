В ГУ МЧС по Сахалинской области сообщили, что на территории Южно-Курильского района наблюдался подход волны до 15 см

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Опасность цунами на побережье Курильских островов, объявленная после землетрясения у побережья Камчатки, отменена. Об этом сообщили в сейсмоцентре "Южно-Сахалинск".

"В 12:00 (04:00 мск) отбой тревоги цунами по Курильским островам!" - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области сообщили, что на территории Южно-Курильского района наблюдался подход волны до 15 см. В остальных районах в период действия предупреждения волны не было, звонки и жалобы от населения не поступали. Все службы работают штатно.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.