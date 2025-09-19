В окончательной редакции обвиняемым добавили организацию террористического сообщества и участие в нем

МОСКВА, 19 сентября./ТАСС/. Следствие добавило новое обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, обвиняемым добавили организацию террористического сообщества и участие в нем.

"Всем фигурантам, включая гражданина Украины Гедзика Андрея Ярославовича, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, а сам успевший скрыться от следствия украинец объявлен в розыск, в окончательной редакции добавили организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

Санкция инкриминируемого им нового особо тяжкого состава преступления террористической направленности предусматривает до 15 лет лишения свободы, организатору грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Также всем участникам теракта вменяется контрабанда, незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств. Никто вину на стадии следствия из них не признал.

Об убийстве Кириллова и Поликарпова

17 декабря 2024 года, когда Поликарпов и Кириллов выходили из подъезда, Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) дистанционно запустил взрывное устройство, мощность которого составляла примерно 500 гр в тротиловом эквиваленте. Оно было установлено на самокате. Из-за ранений военные погибли.

Установлена также причастность Батухана Точиева и Рамазана Падиева (внесены в перечень террористов и экстремистов) к совершению теракта. В ноябре 2024 года они, действуя по указанию иностранного куратора, через интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от убежища.

О новом фигуранте - 38-летнем Роберте Сафаряне - стало известно к окончанию следственных действий. Установлена также причастность к совершенному преступлению соучастника Андрея Гедзика (Артур Струтинский, уроженец украинского села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области). Он был объявлен в розыск, так как скрылся от следствия.

Обвиняемые, их защитники, а также потерпевшие приступили к ознакомлению с материалами дела.