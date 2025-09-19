МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пожар в мебельном цехе, в результате которого пострадали три человека, в городе Саяногорске в Хакасии потушен. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС.

Пожар возник вечером в четверг. Площадь возгорания достигала 500 кв. метров.

"Открытое пламя удалось потушить через два часа, примерно столько же времени ушло на полную ликвидацию последствий пожара. Причину возгорания выясняют дознаватели", - говорится в сообщении.

В результате пожара три человека были госпитализированы в Саяногорскую межрайонную больницу. В тушении возгорания были задействованы 50 человек и 12 единиц техники.