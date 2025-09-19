Возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи задержан в Октябрьском районе Новосибирска. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном ГУ МВД России.

Прибывшие на место происшествия полицейские при осмотре поврежденного устройства нашли остатки горюче-смазочного материала и зажигалку, которыми воспользовались для совершения поджога.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму областного главка МВД совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 18-летний житель Новосибирского района", - рассказали в полиции.

Юноша признался, что задание поджечь базовую станцию он получил в ходе переписки в мессенджере. За диверсию ему обещали заплатить. Свои действия злоумышленник фиксировал на камеру смартфона, а видеоотчет отправил анонимному куратору.

При проведении обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли у молодого человека мобильные телефоны и вещи, в которых он был в момент совершения поджога. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 281 УК РФ (диверсия). В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.