ЧП произошло 17 марта

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Ущерб, причиненный окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов на автодороге в Якутии, будет взыскан на сумму свыше 2,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проведена проверка по ЧП, которое произошло 17 марта на автодороге "Мухтуя" с участием нефтевоза.

"По иску прокуратуры Ленского района судом взыскан ущерб, причиненный окружающей среде на сумму более 2,3 млн рублей, - говорится в сообщении. - Прокуратура приняла комплекс мер реагирования, в том числе по иску прокурора в пользу бюджета района с организаций, которые совместно эксплуатировали автопоезд с опасным грузом, взыскан причиненный ущерб в размере свыше 2,3 млн рублей. Решение суда не вступило в законную силу".

По данным прокуратуры, в результате ДТП произошел разлив нефтепродуктов с объемом разлива 38 куб. м по дорожному полотну с протяженностью около 800 м, что привело к превышению допустимой нормы содержания нефтепродуктов в почве в 847 раз.