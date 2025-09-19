Животное тоже погибло

КЕМЕРОВО, 19 сентября. /ТАСС/. Мотоцикл столкнулся с лосем на трассе в Кемеровской области. Водитель и пассажир мотоцикла погибли, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Предварительно установлено, что 28-летний водитель мотоцикла "Хонда" совершил наезд на лося, который внезапно появился на проезжей части. После удара мотоцикл съехал на обочину и опрокинулся. В результате аварии водитель транспортного средства и 25-летний пассажир погибли от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

ДТП произошло на 14-м км автодороги Кемерово - Анжеро-Судженск. Как уточнили ТАСС в ведомстве, лось тоже погиб.