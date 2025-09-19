Еще трое пострадали

ПЕНЗА, 19 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Lada Kalina и автобус столкнулись утром на трассе в Мокшанском районе Пензенской области. В результате ДТП три человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 05:00 мск на 604-м км федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал". Столкнулись автомобиль Lada Kalina под управлением мужчины 2003 года рождения и автобус, за рулем которого находился мужчина 1971 года рождения.

"В результате происшествия водитель автомобиля Lada Kalina и два пассажира, молодые люди 2007 годов рождения, скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель автобуса и два пассажира, женщины 1983 и 2003 годов рождения, получили ранения и были госпитализированы", - отмечается в сообщении.