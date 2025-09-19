По версии следствия, в тело поместили пакет с фигурками, к которым были прикреплены фотографии лиц, шнурки и пластины с иероглифами

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Владивостока принял для рассмотрения уголовное дело о надругательстве над телом умершего сотрудниками морга, сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Приморского края. Двое обвиняемых, как полагает следствие, зашили в одно из тел куклы вуду.

"В Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении двух жителей Владивостока по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). По версии органов дознания, подсудимые, являясь сотрудниками ГБУЗ "ПК Бюро СМЭ" вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на надругательство над телом умершего", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, женщина договорилась с неустановленным лицом, о том, что она поможет поместить в тело умершего, находящееся в морге, пакет с тремя фигурками из воска. К куклам были прикреплены фотографии лиц, шнурки и пластины с иероглифами, фигурки были пронизаны иглами. Она обратилась с данной просьбой к своему коллеге, на что тот ответил согласием.

Он поместил в тело умершего пакет с куклами и зашил разрез. Однако, при бальзамировании пакет был обнаружен. "Своими действиями, согласно предъявленному обвинению, подсудимые выразили явное неуважение к памяти умершего и его родственников", - сообщает суд.