Их приговорили к 16 и 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Запорожский областной суд приговорил двух жителей региона к 16 и 15 годам лишения свободы за передачу Вооруженным силам Украины сведений о российской армии, в результате чего по объектам Минобороны РФ были нанесены ракетные удары.

Об этом ТАСС сообщили в Запорожском областном суде.

"Суд признал обвиняемых виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), и назначил гражданину М. 16 лет, а гражданину Ш. 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.

Установлено, что два жителя города Токмака, М. 2002 года рождения и Ш. 2004 года рождения, связались через Telegram с представителем ВСУ, который предложил им фиксировать и передавать информацию о скоплениях и передвижении военной техники и военнослужащих ВС РФ. "Молодые люди передали ВСУ координаты нескольких объектов МО РФ, расположенных в Токмакском районе. Впоследствии по данным объектам были нанесены ракетные удары со стороны территории, подконтрольной ВСУ", - отметили в суде.

Преступную деятельность фигурантов пресекли сотрудники УФСБ России по Запорожской области в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий.