Оценочная стоимость груза составляет более 20 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с Федеральной таможенной службой РФ пресечена контрабандная акция по доставке партии кокаина весом 1 750 кг из Латинской Америки в Россию, оценочная стоимость которого составляет более 20 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной таможенной службой Российской Федерации пресечена контрабандная акция по доставке особо крупной партии кокаина из Латинской Америки в Россию морским транспортом. В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа 2025 года на территории морского порта г. Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне Cool Emerald из Республики Эквадор, обнаружено 1 500 брикетов, содержащих наркотическое вещество "кокаин" общей массой 1 750 кг с упаковкой (масса нетто - 1 515 кг)", - сообщили в ЦОС.

Оценочная стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке превышает 20 млрд рублей.

По этому факту Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание всех участников наркотрафика.