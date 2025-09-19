До подрыва автомобиля военного преступники планировали взорвать машину следователя СК РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела о теракте на Синявинской улице в Москве в 2024 году, в котором погиб военный. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами Следственного комитета России по городу Москве во взаимодействии с ФСБ России завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств)", - сказала она.

Петренко отметила, что до подрыва автомобиля военного в Москве в 2024 году преступники планировали взорвать машину следователя СК РФ, расследовавшего уголовные дела о противоправной деятельности представителей военно-политического руководства Украины. "В качестве первого объекта преступного посягательства они выбрали сотрудника СК России, расследовавшего уголовные дела о противоправной деятельности представителей военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и членов радикальных националистических формирований", - сказала она.

Серебряков встретился с организаторами преступления за пределами страны, ему передали денежные средства в сумме $1 400 на затраты, связанные с подготовкой к совершению теракта.

Согласно словам Петренко, Серебряков и другие члены преступной группы осуществили все необходимые действия для подготовки террористического акта, однако не смогли довести свой преступный замысел до конца из-за обстоятельств, которые от них не зависели.

Петренко сообщила, что в марте 2024 года организаторы преступной деятельности во время общения в онлайн-игре вовлекли Евгения Серебрякова, жителя Московской области, в состав своей группы, пообещав ему помощь в переезде на Украину после совершения теракта.

Они также гарантировали ему предоставление документов гражданина Украины и передачу вознаграждения от $10 000 до $20 000. После этого Серебряков и его сообщники начали подготовку к преступлению, разработав подробный план и распределив роли. В обязанности Серебрякова входила установка адреса места жительства, изучения распорядка дня следователя СК России, организация слежки за его автомобилем. Кроме того, он должен был забрать в указанном тайнике компоненты самодельного взрывного устройства, в том числе взрывчатые вещества, и в соответствии с инструкциями собрать его. После всего, террористы планировали установить это устройство под автомобиль предполагаемой жертвы, дополнив его средством слежения с целью дистанционной детонации.

В мае 2024 года соучастниками была избрана новая цель. Ею стал участник специальной военной операции, работающий в Министерстве обороны РФ. Серебряков начал за ним следить, он проводил скрытую видеосъемку, арендовал конспиративную квартиру и изготовил СВУ. Уже в июле злоумышленник, находясь вблизи жилого дома на улице Синявинской, разместил взрывное устройство под автомобилем потерпевшего и покинул место. В это время соучастник преступления привел в действие СВУ. В результате террористического акта военнослужащий и его супруга получили ранения, кроме того был причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей.

"Некоторое время Серебрякову удавалось скрываться от правоохранительных органов, однако благодаря действиям сотрудников ФСБ России его местонахождение было установлено и он был задержан", - заключила Петренко.

Уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова направили для передачи в суд. В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделили в отдельное производство.