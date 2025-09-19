Максим Васильев заключил досудебное соглашение

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, обвиняемый в особо крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, признался в хищении 86 млн рублей и заключил досудебное соглашение. Об этом ТАСС рассказал сам Васильев.

"Вменяется общий ущерб в размере 152 млн рублей, но я хочу сбить сумму, потому что на самом деле ущерб составил порядка 86 млн рублей", - сказал обвиняемый.

В отношении Васильева выделено отдельное уголовное делопроизводство. По уголовному делу проходит порядка 95 свидетелей. Следствие устанавливает других соучастников преступления.

Васильев находится в базе "Миротворец". Он подал прошение отправить его на СВО.

21 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева по делу о растрате. Также по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его бывший заместитель Алексей Дедов, а также обвиняемый в растрате (ст. 160 УК РФ) гендиректор ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков и бывшие руководители АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин.

Всего по делу проходят 11 обвиняемых. По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты составил более чем 1 млрд рублей, деньги были выделены на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение.