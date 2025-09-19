Артем Штука является предполагаемым участником преступной группировки, похищавшей людей в Каменске-Уральском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 21 декабря арест Артему Штуке, который обвиняется в похищении людей и вымогательстве с причинением насилия. Он является предполагаемым участником преступной группировки, похищавшей людей в городе Каменске-Уральском Свердловской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Артему Штуке. <...> Мера пресечения продлена по 21 декабря 2025 года включительно", - говорится в сообщении

Он обвиняется по ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище), п. "а" ч. 3 ст. 126 (похищение человека), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с угрозой применения насилия и применением насилия организованной группой).

Инцидент с похищением девушек, при расследовании которого стало известно и о других эпизодах преступлений на автомойке, произошел вечером 3 января. По данным следствия, трое парней 2004, 2007 и 2008 годов рождения похитили двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, и увезли на автомойку, где применили к ним физическое и психическое насилие. Кроме того, следствие установило, что один из обвиняемых вместе с 19-летним жителем города в декабре 2024 года также похитили и применили физическое насилие к несовершеннолетним юноше и девушке 2007 и 2008 годов рождения. Также он и его сообщники в августе 2023 года похитили 20-летнего жителя города и избили его.

В настоящее время 14 соучастников привлечены к уголовной ответственности, трое из них несовершеннолетние.