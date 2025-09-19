На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Движение на внешней стороне 60-го км МКАД затруднено из-за аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 60-го км МКАД (в районе съезда №60В) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 7,3 км. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что на внешней стороне 60-го км МКАД столкнулись три грузовых автомобиля.

"Предварительно, один человек в результате ДТП пострадал", - сказал собеседник агентства. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожной аварии.