МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Реутовский городской суд Московской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу музыканту Владимиру Болоболову, обвиняемому в хранении взрывчатки. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Оскар Черджиев.

"Постановлением суда ходатайство следствия удовлетворено, Болоболову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал защитник.

По версии следствия, в квартире Болоболова была обнаружена взрывчатка, по факту чего ему предъявлено обвинение. Сам музыкант вину и свою причастность не признает, отмечая, что не имеет отношения к найденным предметам. Ранее он отбывал 15 суток административного ареста, после чего был задержан уже по уголовному делу.

Защита настаивает на невиновности Болоболова и намерена обжаловать решение суда.