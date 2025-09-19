Подозреваемого допросили, в ближайшее время ему изберут меру пресечения

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали водителя гусеничного вездехода, в котором при затоплении в озере в Каларском округе погибли пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"Следователи СК задержали по подозрению в совершении преступления водителя вездехода 1996 года рождения. Он допрошен, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.