Обвиняемый вместе с двумя соучастниками убили 79-летнего пенсионера и ограбили его квартиру

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мужчина предстанет перед судом в Москве за разбой и убийство пенсионера, совершенные 14 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины. Он обвиняется по п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, в особо крупном размере), п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

Установлено, что обвиняемый вместе с двумя соучастниками решили совершить разбойное нападение и убийство 79-летнего мужчины, который ранее работал врачом. 5 сентября 2011 года они приехали на машине к дому потерпевшего на Ивантеевской улице и под предлогом медицинского осмотра проникли в его квартиру. В то время как один ожидал в машине, обвиняемый и его подельник напали на пенсионера и связали его. Обыскав квартиру, они похитили ноутбук, фотоаппарат, мобильный телефон и 250 рублей, после чего убили потерпевшего, задушив веревкой. Затем все трое скрылись.

Как отметили в пресс-службе, преступление удалось раскрыть спустя 14 лет по отпечаткам пальцев, оставленным преступником. В отношении соучастников же уголовное дело выделено в отдельное производство.