Евгения Конфоркина останется под стражей до 24 октября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста инструктору по верховой езде Евгении Конфоркиной, обвиняемой в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Конфоркиной до 24 октября", - сказали в суде.

Конфоркиной предъявлено обвинение в передаче информации признанной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России". В октябре 2024 года Мещанский районный суд вынес решение о заключении Конфоркиной под стражу.