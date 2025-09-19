Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Движение на внутренней стороне 80-го км МКАД затруднено из-за аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 80-го км МКАД (в районе съезда №80) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 5 км. "Заняты 3 полосы из 5. Пожалуйста, выбирайте пути объезда (через ул. Ижорская или Ленинградское шоссе)", - добавили в департаменте.