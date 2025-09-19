Мужчина приговорен к четырем годам трем месяцам лишения свободы

БРЯНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Фокинский районный суд Брянска признал виновным фигуранта дела об отмывании свыше 37 млн рублей, полученных преступным путем. Мужчина приговорен к четырем годам трем месяцам лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Вынесен приговор по делу об отмывании более 37 миллионов рублей, добытых преступным путем. <...> С учетом установленных обстоятельств суд по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначил виновному окончательное наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Установлено, что мужчина с помощью участия в торгах приобрел объекты недвижимости в Брянске, находившиеся в собственности "РЖДстрой", в целях легализации не менее 37,087 млн рублей. Фигурант признан виновным п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом в особо крупном размере). Вину он не признал.

В мае 2023 года он уже был осужден за то, что в составе организованной группы с января 2016-го по июнь 2020 года приобретал, хранил, перевозил и продавал немаркированную табачную продукцию на сумму более 1,89 млрд рублей.