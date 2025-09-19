Еще двое пострадали

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое получили травмы при несчастном случае на шахте "Одесская №1" в Луганской Народной Республике. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности, повлекшего смерть человека по неосторожности, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"На шахте "Одесская №1" ООО "Углесервис-трейдкомпания" трое шахтеров осуществляли выход из шахты на поверхность на груженных углем вагонетках, не предназначенных для перевозки людей. При подъеме произошел обрыв металлического каната, вагонетки скатились вниз. В результате погиб один человек, двое госпитализированы", - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека по неосторожности). Работа шахты приостановлена. Прокуратура совместно с инспекцией труда и Ростехнадзором проверяет соблюдение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

"Прокуратурой республики контролируется ход и результаты расследование уголовного дела, а также установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.