Также фигурантам не удовлетворили ходатайства о возвращении дела прокурору для устранения препятствий рассмотрения судом

КУРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Курска не удовлетворил ходатайства экс-руководителей Корпорации развития Курской области об изменении меры пресечения на более мягкую, а также о возвращении дела прокурору для устранения препятствий рассмотрения судом. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

"Фигурантам уголовного дела В. В. Лукину, Д. Ю. Спиридонову, И. В. Грабину, А. Н. Воловикову мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения. В удовлетворении ходатайств обвиняемых и их защитников об изменении меры пресечения на более мягкую, в том числе на домашний арест, а также о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий рассмотрения судом отказано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам предварительного слушания назначено судебное заседание на 25 сентября.

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость выполняемых работ. В дальнейшем они в составе организованной группы похитили более 152 млн рублей.