Преступление было совершено в начале 2000-х годов

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Подозреваемого в убийстве валютчика задержали в Кабардино-Балкарии (КБР). Преступление было совершено в начале 2000-х годов, а расследование приостановлено. Однако спустя 20 лет с помощью современных методов экспертизы оперативники задержали мужчину, который признал вину, рассказали в региональном управлении СК России.

"В сентябре 2002 года в лесном массиве Урванского района КБР было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. На месте преступления изъяли многочисленные вещественные доказательства, в том числе гильзы. Экспертиза показала, что выстрелы производились из самодельного пистолета. Установить и задержать подозреваемого не удалось, в связи с чем расследование было приостановлено", - сообщили в СК.

В 2025 году следователи возобновили расследование с использованием современных экспертных возможностей. Вместе с сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД по КБР им удалось выйти на след мужчины, ранее судимого за аналогичное преступление.

"Проведен ряд следственных действий, в том числе психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Результаты подтвердили осведомленность подозреваемого об обстоятельствах убийства. Ключевым доказательством послужили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Сравнительный анализ образцов, изъятых с ногтевых пластин погибшего более 20 лет назад и подозреваемого, показал наличие смешанного генетического материала, что свидетельствует о непосредственном взаимодействии между ними", - добавили в ведомстве.

В МВД по КБР пояснили, что речь идет о 64-летнем жителе селения Нартан. Мужчина признал вину, отметив, что мотивом убийства явилась месть из-за конкуренции в сфере нелегального обмена валюты. Кроме того, около его дома был обнаружен закопанный в землю глушитель от огнестрельного оружия.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).