В центре Москвы водитель электросамоката врезался в автобус

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Автобус и электросамокат столкнулись на улице Воздвиженке в центре Москвы, водитель самоката пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло в 16:00 мск на ул. Воздвиженка в районе дома 9. "Столкнулись автобус с самокатчиком. Последний направлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожной аварии. В оперативных службах ТАСС уточнили, что в ДТП попал водитель электросамоката, предварительно, он двигался по центру проезжей части. Пострадавший получил незначительные травмы.