Дополнительно запрошена информация по ситуации со стороны Минтуризма Турции, сообщили дипломаты

АНКАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Обращений от россиян в связи с пожарами на турецких курортах не поступало, и, по данным местных экстренных служб, пострадавших среди туристов из РФ нет. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"Обращений россиян не поступало. По данным местного Управления по ЧС, пострадавших российских граждан нет. Дополнительно запрошена информация по ситуации со стороны Минтуризма Турции. Во взаимодействии с соответствующими службами генконсульство продолжает отслеживать ситуацию", - сообщили дипломаты.

Пожары накануне вспыхнули в Аланье в провинции Анталья, в провинции Мугла, а также в регионе Айдын на западе страны. Близ Аланьи в результате сильного ветра пламя быстро распространилось по лесному массиву в районе Алиэфенди. Эвакуированы жители порядка 150 домов, которым потенциально может угрожать огонь, в районе происходят временные отключения электричества. Повреждены теплицы и сады местных фермеров.

Как ранее сообщило Управление лесного хозяйства Турции, в общей сложности на пожарах "заняты 14 пожарных самолетов, 20 вертолетов, 153 автоцистерны с водой и 815 пожарных".