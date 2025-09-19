Предварительно, Александр Тюнин совершил самоубийство

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Гендиректор АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александр Тюнин предположительно покончил с собой, его тело нашли возле машины на дороге недалеко от леса в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В Московском регионе на дороге возле машины найдено тело гендиректора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина. Предварительно, он совершил самоубийство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, рядом с телом найдена предсмертная записка, где говорится, что он пошел на такой поступок, потому что устал бороться с депрессией. Также недалеко найдено охотничье ружье.

"Химпроминжиниринг" - компания, которая занимается развитием инновационных проектов в области производства химических волокон и углеродных композиционных материалов.