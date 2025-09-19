Заведено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Тела двоих детей обнаружены на месте пожара в частном доме в городе Татарске Новосибирской области, сообщает региональное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

"19 сентября в городе Татарске Новосибирской области произошло возгорание одного из частных домов. В результате пожара погибли два ребенка, оставленных без присмотра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину гибели детей.