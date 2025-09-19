По факту произошедшего проводится проверка следственных органов СК РФ

СЫКТЫВКАР, 19 сентября. /ТАСС/. Поисковые работы на шахте "Комсомольская" компании "Воркутауголь" после прорыва пульпы, смеси воды с углем завершились. Пропавший без вести горняк обнаружен погибшим, сообщила пресс-служба компании.

"Поисковые работы на шахте "Комсомольская" завершены. Пропавший без вести в результате инцидента 17 сентября проходчик участка подготовительных работ № 2 Сергей Ясиненко обнаружен без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Проходчика искали двое суток. Круглосуточно были задействованы два отделения горноспасателей и специалисты предприятия, процесс откачки пульпы в этот период не останавливался. Тело шахтера обнаружили 19 сентября. "Компания "Воркутауголь" приносит соболезнования семье Сергея Викторовича и окажет ей необходимые помощь и поддержку", - сообщили на предприятии.

По данным "Воркутаугля", 17 сентября в 09:45 мск "при выполнении технических работ произошел прорыв пульпы (смеси воды и угля мелкой фракции) в скиповом стволе". В этот момент на месте происшествия находились пятеро работников, четверо из которых поднялись на поверхность, они не пострадали. Инцидент произошел на глубине 685,7 м. После произошедшего на поверхность была выведена вся утренняя смена шахты, более 150 человек. 18 сентября утренняя смена шахты приступила к работе. По факту произошедшего проводится проверка следственных органов СК РФ.

Шахта "Комсомольская" (входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON) - вторая по мощности в Печорском угольном бассейне, была введена в строй 30 декабря 1976 года. Сегодня работает на глубинах около 1 100 м и является самой глубокой шахтой России.