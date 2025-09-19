Дополнительно организована передислокация пожарной насосной станции из Кизилюрта в Махачкалу

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Улицы в Махачкале, Каспийске и Избербаше подтопило из-за сильного дождя. На участки направлены спасатели для помощи населению, сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану.

"В результате прохождения обильных осадков в Махачкале, Каспийске и Избербаше подтоплены улицы. По всем указанным адресам направлены оперативные группы главного управления МЧС России по Дагестану для мониторинга ситуации и оказания помощи населению. Дополнительно организована передислокация пожарной насосной станции из Кизилюрта в Махачкалу", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики прогнозировали по районам Дагестана сильный дождь, град, ветер до 25 м/с, подъем уровня воды в реках и сход селей.