По предварительной информации, погиб водитель такси и два его пассажира

ТУЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус и автомобиль такси столкнулись на трассе Тула - Новомосковск вечером в пятницу. По предварительным данным, погиб водитель такси и два его пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Тульской области.

"В результате аварии в такси погибли три человека - водитель и два пассажира, наличие пострадавших в автобусе на данный момент уточняется", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла в 18:26 на 17-м км автодороги Тула - Новомосковск. По предварительной информации, автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения , где произошло столкновение с автобусом. Сотрудники Госавтоинспекции ликвидируют последствия аварии, все обстоятельства произошедшего выясняются.